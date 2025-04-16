Российские школьницы избили поставленную «на счетчик» сверстницу и попали на видео

В Екатеринбурге школьницы жестоко избили сверстницу на парковке ТЦ

В Екатеринбурге школьницы жестоко избили поставленную «на счетчик» из-за денег сверстницу на парковке торгового центра (ТЦ) «Гринвич». Действия российских старшеклассниц попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ».

На представленном ролике видно, как учащиеся загоняют в угол ровесницу. Затем несовершеннолетние по очереди наносят девочки удары. Несчастная плачет и просит прекратить издевательства.

Предположительно, причиной избиения стал денежный долг. Сотрудники полиции заинтересовались инцидентом. Оперативники начали проводить проверку.

Информации о состоянии пострадавшей девочки не поступало.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге восьмиклассница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу. Отмечалось, что обе участницы конфликта переехали в Россию из соседней страны. Одной из девочек 14 лет, второй — 16 лет.