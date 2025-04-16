Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 16 апреля 2025Россия

Российские школьницы избили поставленную «на счетчик» сверстницу и попали на видео

В Екатеринбурге школьницы жестоко избили сверстницу на парковке ТЦ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге школьницы жестоко избили поставленную «на счетчик» из-за денег сверстницу на парковке торгового центра (ТЦ) «Гринвич». Действия российских старшеклассниц попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ».

На представленном ролике видно, как учащиеся загоняют в угол ровесницу. Затем несовершеннолетние по очереди наносят девочки удары. Несчастная плачет и просит прекратить издевательства.

Предположительно, причиной избиения стал денежный долг. Сотрудники полиции заинтересовались инцидентом. Оперативники начали проводить проверку.

Информации о состоянии пострадавшей девочки не поступало.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге восьмиклассница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу. Отмечалось, что обе участницы конфликта переехали в Россию из соседней страны. Одной из девочек 14 лет, второй — 16 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Пашинян призвал не включать в конституцию Армении ссылки на Декларацию о независимости

    В Белом доме отреагировали на усилия Европы по Украине словами «сыты по горло»

    Женщина отобрала у дочерей планшеты и оказалась за решеткой за кражу

    В Израиле оценили нормализацию отношений России и США

    В России назвали цель ударов ВСУ по Ивановской области

    Популярный комик рассказал о пользе походов на кладбище

    В Иране заявили о готовности к переговорам с США при одном условии

    Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина в столице США

    В США усомнились в возможности заключения сделок по пошлинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости