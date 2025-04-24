ГУР Украины показал кадры якобы диверсии на аэродроме Ростова-на-Дону

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины показало кадры якобы диверсии на аэродроме Ростова-на-Дону. Ведомство поделилось видео в своем Telegram-канале.

В украинской военной разведке утверждают, что диверсант пробрался на аэродром. Он поджег стоявший там истребитель Су-27 с бортовым номером 35.

По видео невозможно определить настоящее место инцидента, модель самолета и его принадлежность Военно-космическим силам (ВКС) России.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о подбитии российскими войсками истребителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Уточняется, что это произошло на сумском направлении боевых действий.