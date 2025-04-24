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19:16, 24 апреля 2025Бывший СССР

ГУР Украины опубликовал кадры якобы диверсии на российском аэродроме

ГУР Украины показал кадры якобы диверсии на аэродроме Ростова-на-Дону
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины показало кадры якобы диверсии на аэродроме Ростова-на-Дону. Ведомство поделилось видео в своем Telegram-канале.

В украинской военной разведке утверждают, что диверсант пробрался на аэродром. Он поджег стоявший там истребитель Су-27 с бортовым номером 35.

По видео невозможно определить настоящее место инцидента, модель самолета и его принадлежность Военно-космическим силам (ВКС) России.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о подбитии российскими войсками истребителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Уточняется, что это произошло на сумском направлении боевых действий.

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