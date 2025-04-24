Военкор рассказал о подбитом самолете ВСУ на сумском направлении

Котенок: На сумском направлении ВС России подбили самолет ВСУ

На сумском направлении российские войска подбили самолет Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Наш истребитель вчера вечером встретил два самолета Воздушных Сил ВСУ. Один был подбит», — рассказал военкор.

По его словам, второй самолет ВСУ после этого сбросил бомбовую нагрузку над украинской территорией и улетел.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили в Сумской области пункты размещения личного состава ВСУ. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.

