Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:49, 24 апреля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о подбитом самолете ВСУ на сумском направлении

Котенок: На сумском направлении ВС России подбили самолет ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

На сумском направлении российские войска подбили самолет Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Наш истребитель вчера вечером встретил два самолета Воздушных Сил ВСУ. Один был подбит», — рассказал военкор.

По его словам, второй самолет ВСУ после этого сбросил бомбовую нагрузку над украинской территорией и улетел.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили в Сумской области пункты размещения личного состава ВСУ. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

    Иностранный самолет объявил сигнал срочности в небе над Россией

    ЕС испугался признания США Крыма за Россией

    Российскую школьницу удалили с ЕГЭ за одну надпись на руке

    Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после

    Следователи узнали об убийстве ВСУ жителя хутора в Курской области

    Американский ветеран предложил вновь праздновать встречу США и СССР на Эльбе

    Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

    В России высмеяли образ не способных контролировать даже Украину всемогущих США

    Налоговая ликвидирует бизнес лишенных российского гражданства комиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости