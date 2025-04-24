Российские военные уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ уничтожили три пункта размещения личного состава ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили три пункта размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Новодмитровка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) Российской Федерации, передает РИА Новости.

Вооруженные силы (ВС) России использовали средства авиации для нанесения поражающих ударов, уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что три пункта размещения противника были полностью ликвидированы.

До этого стало известно, что ВСУ планируют ввести в заблуждение российских бойцов в Сумской области.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, украинская сторона намерена заманить российских военных вглубь территории, вымотать затяжными боями и принудить отступить к государственной границе.