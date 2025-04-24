ТАСС: ВСУ планируют ввести в заблуждение ВС России в Сумской области

Подразделения психологической борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены ввести в заблуждение ВС РФ по обстановке в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник к российских силовых структурах.

По его словам, украинские бойцы рассчитывают заманить российских военных вглубь украинской территории, вымотать затяжными боями и принудить отступить к государственной границе. При этом перед подразделениями психологической борьбы ВСУ стоит задача «ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона».

Кроме того, добавил собеседник агентства, ВСУ намерены осуществлять массовую рассылку сообщений с ложными координатами военных объектов с целью последующего обвинения России в западных СМИ в ударах по объектам гражданской инфраструктуры. В то же время источник подчеркнул, что российские войска уже разрушают все планы командования ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы — военные жалуются, что их давно не меняли на позициях. Отмечалось, что с беспилотной авиации фиксируется значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения.