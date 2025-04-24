В России назвали героем осужденного за мошенничество генерала Попова

Блогер Подоляка: Осужденный за мошенничество генерал Попов всегда будет героем

Осужденный за мошенничество и служебный подлог экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов всегда будет для России героем. Так высшего офицера назвал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По мнению военблогера, приговор суда привел лишь к тому, что в глазах общественности Попов стал мучеником. «Ивана Ивановича Попова Россия всегда будет помнить, как победителя, который отразил самый мощный удар Вооруженных сил Украины в этой войне. И он всегда будет для России героем», — заявил Подоляка.

Блогер также добавил, что по его информации, в деле Попова не было ни пострадавших, ни ущерба, ни прямых улик. «Я верю в справедливость. И буду делать все, чтобы она в этом деле восторжествовала», — подытожил он.

Как сообщалось ранее сегодня, 24 апреля, Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы. Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.