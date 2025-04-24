Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 24 апреля 2025Россия

В России назвали героем осужденного за мошенничество генерала Попова

Блогер Подоляка: Осужденный за мошенничество генерал Попов всегда будет героем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Осужденный за мошенничество и служебный подлог экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов всегда будет для России героем. Так высшего офицера назвал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По мнению военблогера, приговор суда привел лишь к тому, что в глазах общественности Попов стал мучеником. «Ивана Ивановича Попова Россия всегда будет помнить, как победителя, который отразил самый мощный удар Вооруженных сил Украины в этой войне. И он всегда будет для России героем», — заявил Подоляка.

Материалы по теме:
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025

Блогер также добавил, что по его информации, в деле Попова не было ни пострадавших, ни ущерба, ни прямых улик. «Я верю в справедливость. И буду делать все, чтобы она в этом деле восторжествовала», — подытожил он.

Как сообщалось ранее сегодня, 24 апреля, Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы. Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    В российском регионе толпа мужчин изнасиловала пьяную девушку

    Генералу Попову отказали в отправке в зону СВО из-за отсутствия вакансий

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ на турецком бронетранспортере

    В МИД раскрыли цели диалога с США по Украине

    Назван легкий способ продлить жизнь

    Россияне заполонили пляжи в ОАЭ и превратили их в «Дубайскую область»

    В России назвали героем осужденного за мошенничество генерала Попова

    Жестоко избитый в школе подросток из Москвы вышел на связь и записал видео

    Депутат Рады объяснил действия Зеленского подготовкой к партизанской войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости