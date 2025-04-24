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19:28, 24 апреля 2025Силовые структуры

Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

Из России выдворили уроженку Молдавии после поджога сухой травы в Домодедове
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Из России выдворили иностранку, которая подожгла зажигалкой сухую траву в подмосковном Домодедове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

Сообщение о поджоге травы в микрорайоне Южный поступило в полицию в понедельник, 21 апреля. Вскоре злоумышленница была установлена – ей оказались 46-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья.

В отношении нее было составлено два административных протокола — по статьям 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ») и 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») КоАП РФ. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей и выдворили из России.

Как уточнил Telegram-канал Mash, иностранка оказалась приезжей из Молдавии. Ее 50-летнюю подругу – жительницу Домодедова – тоже задержали.

Ранее жительница Забайкальского края решила «подуховничать» на природе и случайно подожгла поле. В отношении нее составили административный протокол.

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