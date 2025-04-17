Россиянка решила «подуховничать» и подожгла поле

Жительница Забайкалья решила отдохнуть на природе и подожгла поле

Жительница Забайкальского края решила «подуховничать» на природе и случайно подожгла поле. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка захотела побыть наедине с собой и отправилась гулять. Оказавшись в поле, женщина выпила пива и уронила спичку. Гражданка попыталась сбить пламя алкогольным напитком, но только ухудшила ситуацию. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. В отношении жительницы Забайкалья составили административный протокол.

До этого стало известно, что на Марсовом поле в Санкт-Петербурге девушка сожгла розу на Вечном огне после ссоры с возлюбленным. Спустя некоторое время россиянку задержали.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Кронштадте неизвестные жарили шашлык на Вечном огне.