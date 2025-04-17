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10:37, 17 апреля 2025Россия

Россиянка решила «подуховничать» и подожгла поле

Жительница Забайкалья решила отдохнуть на природе и подожгла поле
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жительница Забайкальского края решила «подуховничать» на природе и случайно подожгла поле. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка захотела побыть наедине с собой и отправилась гулять. Оказавшись в поле, женщина выпила пива и уронила спичку. Гражданка попыталась сбить пламя алкогольным напитком, но только ухудшила ситуацию. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. В отношении жительницы Забайкалья составили административный протокол.

До этого стало известно, что на Марсовом поле в Санкт-Петербурге девушка сожгла розу на Вечном огне после ссоры с возлюбленным. Спустя некоторое время россиянку задержали.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Кронштадте неизвестные жарили шашлык на Вечном огне.

ЖЗЛ
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