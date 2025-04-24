Перспективы снижения ставок по ипотеке оценили

Финансист Сафонов: Ипотека в России не станет доступнее до 2027 года

Ставки по ипотеке вряд ли станут привлекательнее для россиян к 2027 году. Перспективы улучшения ситуации на рынке жилищного кредитования в разговоре с телеканалом «Москва 24» оценил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Текущую ключевую ставку в размере 21 процента финансист считает заградительной для заемщиков. При этом ставки по рыночной ипотеке достигают еще больших значений. Кроме того, отмена комиссий при выдаче госипотеки вызывает недовольство у банков, что также приводит к сокращению выдач. Вместе с тем и застройщики не могут понизить расценки на жилье, ведь их доход идет в том числе и на погашение банковских кредитов. «В итоге слишком большая цена делает приобретение жилья за собственные средства возможным лишь для небольшой части населения, а высокие ставки не позволяют оформлять ипотечный кредит. Эти два аспекта и будут предопределяющими весь 2025 год», — пояснил Сафонов.

Такая тенденция, по мнению эксперта, сохранится и в следующие два года. Свой прогноз Сафонов объясняет тем, что замедлить инфляцию до целевых 4 процентов к этому времени маловероятно. В противном случае условия по коммерческой ипотеке не станут доступнее, подчеркнул он.

Ранее рынку ипотечного кредитования в России предрекли рекордный обвал. Итоговые показатели 2025 года могут стать худшими за последние восемь лет, а в сравнении с 2024-м объемы выдачи могут сократиться на 30-40 процентов.