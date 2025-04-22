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09:55, 22 апреля 2025Экономика

Ипотеке в России пообещали рекордный обвал

НКР: Ипотечное кредитование покажет худший результат за восемь лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

По итогам 2025 года ипотечное кредитование в России может показать худший за восемь лет результат по числу выданных кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рейтингового агентства НКР. Аналитики прогнозируют, что рынок сожмется на 30-40 процентов по сравнению с 2024-м.

В этом году будет выдано 0,8-1 миллион кредитов на покупку недвижимости. В последний раз такие значения фиксировали в 2016-2017 годах, констатировали эксперты. При этом в большинстве случаев (80 процентов) даже такой небольшой объем кредитов будет обеспечен льготными программами. Аналитики полагают, что за 2025 год банки выдадут ипотечные займы на 3,3-3,7 триллиона рублей.

Говоря о ставках, аналитики отметили, что средневзвешенные показатели будут близки в уровню 8,8 процента годовых, опять-таки за счет доминирования льготных программ. Спрос на жилье будет сопоставим с показателями восьмилетней давности из-за выросшей стоимости квадратного метра.

Ранее стало известно, что для одобрения ипотеки на среднюю квартиру в типовой столичной новостройке москвичам необходимо зарабатывать 430 тысяч рублей в месяц. Среднее предложение такого жилья — квартира площадью 45,5 квадратного метра за 16 миллионов рублей. При ставке 27 процентов годовых для одобрения ипотеки придется зарабатывать 427,8 тысячи рублей.

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