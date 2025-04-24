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15:26, 24 апреля 2025Экономика

Выдачи ипотеки в России пойдут на спад

ВТБ: Объемы выдачи ипотеки в России в 2025 году снизятся на 20 %
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объем выдачи жилищных кредитов в России по итогам 2025 года сократится на 20 процентов. Такой прогноз представил заместитель председателя ВТБ Георгий Горшков, его слова приводят РИА Новости.

По расчетам банковских аналитиков, объем выдачи ипотеки в этом году составит около 3,8 триллиона рублей. Еще в январе Горшков оценивал будущие выдачи на уровне 3,3 триллиона рублей. Первоначальный прогноз был изменен на фоне снижения стоимости фондирования, смягчения регуляторики Центробанка и повышения субсидий по госипотеке. Однако конечный результат ипотечных продаж по большей части будет зависеть именно от решений по льготным программам, уточнил Горшков. В целом рынок розничного кредитования в 2025 году, как полагают в ВТБ, снизится примерно на 30 процентов, до 8,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько необходимо зарабатывать для одобрения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье. К примеру, в Москве минимальный доход должен составлять 199 тысяч рублей, жителям Санкт-Петербурга для оформления жилищного кредита требуется получать не менее 126 тысяч рублей в месяц.

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