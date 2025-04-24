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15:51, 24 апреля 2025Силовые структуры

Избивший россиянок за отказ в знакомстве мужчина извинился перед ними

В Твери завели дело на мужчину, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Твери возбудили дело против 25-летнего мужчины, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Подозреваемый задержан. На допросе он признал вину и извинился перед пострадавшими. Молодой человек добавил, что был пьян.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, группа бородатых мужчин предложила девушкам познакомиться, однако получила отказ. После этого незнакомцы начали более настойчиво предлагать пообщаться. В ходе завязавшегося конфликта двух россиянок избили и разорвали на них одежду.

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