Избивший россиянок за отказ в знакомстве мужчина извинился перед ними

В Твери завели дело на мужчину, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек

В Твери возбудили дело против 25-летнего мужчины, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Подозреваемый задержан. На допросе он признал вину и извинился перед пострадавшими. Молодой человек добавил, что был пьян.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, группа бородатых мужчин предложила девушкам познакомиться, однако получила отказ. После этого незнакомцы начали более настойчиво предлагать пообщаться. В ходе завязавшегося конфликта двух россиянок избили и разорвали на них одежду.