В офисе Зеленского раскрыли детали переговоров с США в Лондоне

Ермак: На переговорах в Лондоне Украина обсудила с США прекращение огня

Украинская делегация на переговорах с Соединенными Штатами Америки в Лондоне обсудила полное прекращение огня как условие для начала мирного процесса, при этом указав на неприемлемость уступок по вопросам суверенитета и территориальной целостности. Детали переговоров раскрыл глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

«В Лондоне состоялась встреча нашей делегации со [спецпредставителем президента США по Украине Китом] Келлогом. Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира», — отметил Ермак.

Он добавил, что в любых обстоятельствах Киев будет защищать свои «принципиальные позиции» во время переговоров, так как они составляют основы суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

Ранее Ермак сообщил, что Украина предана мирным усилиям президента США Дональда Трампа. При этом он подробно не раскрыл темы переговоров в Лондоне.