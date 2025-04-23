Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 23 апреля 2025Бывший СССР

Ермак прокомментировал прошедшие переговоры в Лондоне

Ермак: Украина предана мирным усилиям президента США Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Украина предана мирным усилиям президента США Дональда Трампа. Так прокомментировал прошедшие в Лондоне переговоры с представителями Франции, Германии и Британии глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ермак подробно не раскрыл темы переговоров. Он лишь обозначил, кто на них присутствовал: от Великобритании — советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, от Франции — дипломатический советник Эммануэль Бонн, от Германии — советник по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер.

«Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа», — написал Ермак, раскрыв лишь одну деталь состоявшихся переговоров.

Издание «Страна.ua» заметило, что Ермак не упомянул в числе переговорщиков спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, присутствие которого ожидалось в Лондоне.

Ранее главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран. На переговорах должна решиться судьба мирного предложения США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Глава Крыма объявил о закрытии части прибрежной зоны

    Почти все коралловые рифы на планете оказались в опасности

    В США заявили о тревожном знаке для Украины

    Во Львове начался демонтаж захоронения советского разведчика Кузнецова

    Мужчина вырвал глаз незнакомцу за один вопрос

    Сбившей людей в Мичуринске машиной управлял сотрудник Росгвардии

    После отравления детей в столовой российской школы возбудили уголовное дело

    Ермак прокомментировал прошедшие переговоры в Лондоне

    Кардиолог указала на неожиданную пользу кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости