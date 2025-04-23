Ермак прокомментировал прошедшие переговоры в Лондоне

Ермак: Украина предана мирным усилиям президента США Трампа

Украина предана мирным усилиям президента США Дональда Трампа. Так прокомментировал прошедшие в Лондоне переговоры с представителями Франции, Германии и Британии глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ермак подробно не раскрыл темы переговоров. Он лишь обозначил, кто на них присутствовал: от Великобритании — советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, от Франции — дипломатический советник Эммануэль Бонн, от Германии — советник по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер.

«Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа», — написал Ермак, раскрыв лишь одну деталь состоявшихся переговоров.

Издание «Страна.ua» заметило, что Ермак не упомянул в числе переговорщиков спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, присутствие которого ожидалось в Лондоне.

Ранее главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран. На переговорах должна решиться судьба мирного предложения США.