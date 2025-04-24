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12:33, 24 апреля 2025Забота о себе

Людям с тахикардией предложили включить в рацион три доступных продукта

Кардиолог Рохас посоветовал употреблять авокадо для борьбы с тахикардией
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eddie Pipocas / Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что бороться с тахикардией можно с помощью коррекции рациона. В беседе с изданием Vanitatis он посоветовал включить в него три доступных продукта.

Рохас предложил людям с тахикардией употреблять авокадо, поскольку оно богато магнием, калием и мононенасыщенными жирными кислотами, необходимыми для правильной работы сердца. Также он призвал включить в рацион шпинат. В этом продукте содержатся магний и фолиевая кислота, которые регулируют вегетативную нервную систему, тесно связанную с сердцем.

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Кроме того, врач отметил, что кефир содержит пробиотики, триптофан и различные полезные бактерии, улучшающие работу кишечника и стимулирующие выработку серотонина в организме. Благодаря этому можно снизить гиперактивность сердца, которая вызвана стрессом.

В заключение Рохас призвал для здоровья сердца сбалансированно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и наладить сон.

Ранее биолог Анита Лейтон посоветовала изменить рацион при гипертонии. По ее словам, одним из провокаторов заболевания является соль.

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