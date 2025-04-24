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20:20, 24 апреля 2025Мир

Макрон призвал Трампа направить свой гнев на одного человека

Макрон заявил, что гнев Трампа должен быть направлен исключительно на Путина
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего американского коллегу Дональда Трампа направить свой гнев на российского лидера Владимира Путина. Его слова передает издание Politico.

«Гнев американцев должен быть направлен исключительно на одного человека — президента Путина», — сказал Макрон.

Макрон также заявил, что Путин якобы неискренен в своем стремлении положить конец конфликту на Украине. Так он прокомментировал сообщения о массированном ракетном ударе Вооруженных сил России по Киеву в ночь на 24 апреля.

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