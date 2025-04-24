Малышева обратилась к россиянам с депрессией с одной просьбой

Малышева призвала людей с депрессией сдать анализы на содержание кальция

Врач и телеведущая Елена Малышева и эндокринолог Наталья Мокрышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян с депрессией сделать одно действие. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева напомнила, что слабость и нежелание работать, которые принимают за проявление депрессии, могут быть вызваны проблемами с обменом кальция в организме. Мокрышева объяснила, что этот микроэлемент участвует в обеспечении клеток, в том числе и нервных, энергией.

«Наша просьба ко всем, кто считает, что у них депрессия: сдать анализы. И среди анализов — кальций. Простейший, доступнейший анализ», — обратилась к россиянам с симптомами депрессии Малышева.

Ранее Малышева развеяла миф о депрессии. По ее словам, это заболевание может указывать на железодефицитную анемию. Малышева подчеркнула, что депрессивное состояние не всегда нужно лечить психотропными препаратами.

