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06:04, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева обратилась к россиянам с депрессией с одной просьбой

Малышева призвала людей с депрессией сдать анализы на содержание кальция
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Врач и телеведущая Елена Малышева и эндокринолог Наталья Мокрышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян с депрессией сделать одно действие. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева напомнила, что слабость и нежелание работать, которые принимают за проявление депрессии, могут быть вызваны проблемами с обменом кальция в организме. Мокрышева объяснила, что этот микроэлемент участвует в обеспечении клеток, в том числе и нервных, энергией.

«Наша просьба ко всем, кто считает, что у них депрессия: сдать анализы. И среди анализов — кальций. Простейший, доступнейший анализ», — обратилась к россиянам с симптомами депрессии Малышева.

Ранее Малышева развеяла миф о депрессии. По ее словам, это заболевание может указывать на железодефицитную анемию. Малышева подчеркнула, что депрессивное состояние не всегда нужно лечить психотропными препаратами.

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