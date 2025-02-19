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20:24, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева развеяла миф о депрессии

Врач Малышева заявила, что депрессия может указывать на железодефицитную анемию
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева развеяла россиянам популярный миф о депрессии. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что депрессия не всегда является самостоятельным заболеванием, иногда она может быть симптомом других опасных состояний. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Депрессия далеко не всегда психическое заболевание, [которое] требует похода к психиатру. Очень часто депрессия — проявление других болезней, которые легко лечить не психотропными препаратами», — заявила Малышева.

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По ее словам, депрессия может указывать на железодефицитную анемию — недостаток железа в организме. Как объяснил ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман, при этом состоянии у человека появляются слабость, нежелание что-либо делать, а также депрессивные мысли. При лечении анемии симптомы депрессии обычно проходят, подчеркнул он. В этой связи Малышева призвала сдать анализ крови на уровень гемоглобина, чтобы выявить нехватку железа.

Гандельман добавил, что с депрессивными мыслями могут столкнуться люди с сахарным диабетом. Он посоветовал при подавленном состоянии сдать анализ крови на уровень сахара. Еще одним недугом, симптомом которого является депрессия, может быть гипотиреоз — заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы, рассказала Малышева. Обнаружить этот недуг поможет анализ на ТТГ (тиреотропный гормон).

Ранее Елена Малышева и ее другой коллега по передаче «Жить здорово!» Михаил Коновалов дали мужчинам пять советов, следование которым поможет повысить уровень тестостерона. В частности, они призвали мужчин с лишним весом похудеть.

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