Россиянам дали пять советов по повышению уровня тестостерона

Врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов дали мужчинам пять советов, следование которым поможет повысить уровень тестостерона. Свои рекомендации они озвучили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

В первую очередь Малышева призвала мужчин с лишним весом похудеть, чтобы повысить уровень мужского полового гормона. Коновалов объяснил, что жир преобразует тестостерон в эстроген — женский гормон.

Также врачи заявили, что поддерживать высокий уровень тестостерона поможет витамин D. По словам Коновалова, этот микроэлемент можно получить из продуктов питания. Кроме того, офтальмолог посоветовал мужчинам нормализовать сон. Он отметил, что необходимый мужчинам гормон вырабатывается с двух часов ночи до четырех часов утра.

Специалисты добавили, что на содержание тестостерона также влияют выполнение физических упражнений и секс.

Ранее Малышева и Коновалов назвали продукт, улучшающий мужскую потенцию. Таким свойствам, по мнению врачей, обладает киви.