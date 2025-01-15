Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 15 января 2025Интернет и СМИ

Врач раскрыл улучшающий потенцию продукт

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам продукт, улучшающий потенцию. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что употребление киви эффективно в улучшении эректильной функции мужчин благодаря содержанию в нем витамина С. По словам Коновалова, в 100 граммах продукта содержится 1,5 суточной нормы витамина С. «Мужчинам он нужен для хороших сосудов, чтобы эрекция была», — отметила Малышева, говоря о фрукте. Доктор также добавила, что женщинам витамин С нужен для эластичности кожи.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали россиянам улучшающую потенцию привычку. Медики заявили, что регулярные походы в баню благотворно влияют на эректильную функцию мужчин.

До этого иммунолог Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

      На Украине школьник нашел патрон в пирожке

      Назван неожиданный увеличивающий риск рака фактор

      Трамп высказался о сделке между ХАМАС и Израилем

      Врач раскрыл улучшающий потенцию продукт

      Раскрыто необычное свойство водорослей

      Названы лучшие места мира для трезвого туризма

      Злобная капибара вцепилась в голову девушке и попала на видео

      Военкор извинился перед семьей мигрантов, получившей квартиру в Подмосковье. Он узнал об участии их родственников в СВО

      В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше