Врач раскрыл улучшающий потенцию продукт

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам продукт, улучшающий потенцию. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что употребление киви эффективно в улучшении эректильной функции мужчин благодаря содержанию в нем витамина С. По словам Коновалова, в 100 граммах продукта содержится 1,5 суточной нормы витамина С. «Мужчинам он нужен для хороших сосудов, чтобы эрекция была», — отметила Малышева, говоря о фрукте. Доктор также добавила, что женщинам витамин С нужен для эластичности кожи.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали россиянам улучшающую потенцию привычку. Медики заявили, что регулярные походы в баню благотворно влияют на эректильную функцию мужчин.

До этого иммунолог Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки.