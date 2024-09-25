Россиянам раскрыли улучшающую потенцию привычку

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам улучшающую потенцию распространенную привычку. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что регулярные походы в баню благотворно влияют на эректильную функцию мужчин. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что баня предполагает воздействие высокой температуры на организм, во время которого сосуды расширяются. «Это один из базовых важных положительных эффектов бани», — пояснил кардиолог. Малышева добавила, что эффект расширения сосудов происходит в любом виде бани — в финской сауне, русской бане или инфракрасной сауне.

«Если сосуды широкие, эрекция улучшается», — добавил Гандельман.

Ранее врачи Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки. До этого Гандельман раскрыл способ защититься от импотенции. Он призвал мужчин включить в рацион щавель.