Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:31, 24 апреля 2025Экономика

Мэр российского города осудил Лебедева за «жопу»

Мэр Стасенок осудил Лебедева за сравнение Среднеуральска с «жопой»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок осудил блогера и дизайнера Аремия Лебедева за сравнение российского города с «жопой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Глава Среднеуральска заявил, что коренные жители города сильно обиделись на слова Лебедева. По его словам, после резкого высказывания блогера к нему на прием начали приходить возмущенные пожилые женщины. «Он (Лебедев — прим. «Ленты.ру») же сравнение такое громкое привел, конечно, так нельзя», — отметил Стасенок.

Чиновник добавил, что город благоустраивают. Недавно на улицах улучшили освещение и отремонтировали дороги. Однако жители жалуются на затянувшуюся на несколько лет реконструкцию набережной, отсутствие новых школ и детских садов, а также обещанный парк, который до сих пор не построили.

Лебедев прокомментировал внешний вид Среднеуральска в 2024 году. Он заявил, что сейчас город похож на «жопу», однако его можно превратить «в маленькую Швейцарию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Boeing признал потерю китайского рынка

    Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

    Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

    Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

    В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

    В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

    В России объяснили обсуждения в США снятия санкций с «Северного потока-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости