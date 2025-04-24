Мэр российского города осудил Лебедева за «жопу»

Мэр Стасенок осудил Лебедева за сравнение Среднеуральска с «жопой»

Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок осудил блогера и дизайнера Аремия Лебедева за сравнение российского города с «жопой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Глава Среднеуральска заявил, что коренные жители города сильно обиделись на слова Лебедева. По его словам, после резкого высказывания блогера к нему на прием начали приходить возмущенные пожилые женщины. «Он (Лебедев — прим. «Ленты.ру») же сравнение такое громкое привел, конечно, так нельзя», — отметил Стасенок.

Чиновник добавил, что город благоустраивают. Недавно на улицах улучшили освещение и отремонтировали дороги. Однако жители жалуются на затянувшуюся на несколько лет реконструкцию набережной, отсутствие новых школ и детских садов, а также обещанный парк, который до сих пор не построили.

Лебедев прокомментировал внешний вид Среднеуральска в 2024 году. Он заявил, что сейчас город похож на «жопу», однако его можно превратить «в маленькую Швейцарию».