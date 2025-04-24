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19:12, 24 апреля 2025Бывший СССР

Миссия ЕС заявила о геноциде армян и передумала

Миссия ЕС в Армении удалила заявление, в котором заявила о геноциде армян
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Mемориал жертвам геноцида армян

Mемориал жертвам геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Миссия Европейского Союза (ЕС) в Армении опубликовала в социальной сети X пост, в котором заявила о геноциде армян в Османской империи, однако позже удалила его. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Sputnik Армения».

Отмечается, что после удаления публикации дипломаты опубликовали новую, в которой не использовали слово геноцид.

При этом версию заявления с этим термином также приводит в своем Telegram-канале Armenpress. «Сегодня мы воздаем дань памяти жертв геноцида армян. Этот день напоминает нам, что мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения подобных злодеяний», — цитирует Миссию ЕС в Армении агентство.

Сейчас в аккаунте представителей объединения опубликована запись без слова геноцид. Вместо него дипломаты использовали формулировку «армянские жертвы 1915-1923 годов».

В комментариях люди активно требуют признать произошедшее геноцидом, а также критикуют Миссию ЕС за изменение публикации. «Почему вы удалили предыдущее подобное сообщение? Вам не нравится правда?» — написал один из пользователей сети.

В октябре 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что правительство Армении не считает международное признание геноцида армян своим главным приоритетом в международной политике. Он подчеркнул, что этот вопрос не является повесткой министерства иностранных дел страны.

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