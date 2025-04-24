Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Чили

Мощное землетрясение произошло в Чили. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали 24 апреля в 03:20 по UTC (06:20 мск), их магнитуда достигала 5,1 — это считают сильным землетрясением.

Эпицентр находился в 66 километрах к юго-западу от города Овалье с населением 77,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 27 километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях в латиноамериканской стране не уточняется. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья южных Курил в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 98 километрах к востоку от города Северо-Курильска.