МВД опровергло информацию об усиленных проверках старых автомобилей

МВД опровергло информацию об усиленных проверках автомобилей старше 10 лет

МВД опровергло информацию о том, что владельцев автомобилей старше 10 лет ждут усиленные проверки. Одна из первых публикаций о новых правилах появилась в издании CarExpo.

В материале говорится, что автомобили старше 10 лет столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах. «Несмотря на отсутствие штрафов, связанных непосредственно с возрастом автомобиля, сотрудники ГИБДД усилят контроль за техническим состоянием таких машин», — заявляют авторы.

В числе возможных последствий при обнаружении нарушений называют штрафные санкции от 500 до 5000 рублей за управление неисправным автомобилем, направление на проведение технической экспертизы, аннулирование регистрации при обнаружении серьёзных неисправностей.

В ГАИ сообщили, что специального усиления контроля за возрастными машинами автоинспекция не планирует. Автоэксперт Максим Черкашин пояснил, что это не снимает с водителей таких автомобилей обязанности следить за своими транспортными средствами и поддерживать их в приличном состоянии.

В МВД также опровергли эти сведения. «Эта информация не соответствует действительности», — сообщили там.

Никаких законодательных изменений, устанавливающих штрафы за автомобили старше 10 лет, не принималось. При проведении техосмотра (проверки технического состояния автомобиля на соответствие обязательным требованиям безопасности) критерии едины ко всем автомобилям независимо от их возраста. Технический осмотр обязателен только для авто, используемых в коммерческих целях, а также при постановке на учет автомобиля старше четырех лет или при внесении существенных изменений в конструкцию.

Закон также предусматривает штрафы в размере 500 рублей за несоблюдение ГОСТов по допустимым нормам вредных выбросов. Однако это не зависит от возраста автомобиля.

Информация о пристальном внимании к автомобилям старше 10 лет получила широкое распространение в СМИ. Об этом написали «Банки.ру», News.ru, Life и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».