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22:37, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине предрекли катастрофу из-за отказа от помощи США

Депутат Гончаренко: Для Украины отказ США от военной помощи будет катастрофой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Прекращение военной помощи Украине от США станет катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телеканала CNN.

«Если США полностью бросят Украину, это приведет ее к полной катастрофе, потому что США абсолютно жизненно необходимы для нас. Мы не должны спорить с президентом Трампом, потому что мы не можем потерять Америку», — предрек Гончаренко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с США предоставление нового пакета военной помощи, сейчас какие-либо договоренности по этой теме отсутствуют.

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