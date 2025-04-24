Депутат Гончаренко: Для Украины отказ США от военной помощи будет катастрофой

Прекращение военной помощи Украине от США станет катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телеканала CNN.

«Если США полностью бросят Украину, это приведет ее к полной катастрофе, потому что США абсолютно жизненно необходимы для нас. Мы не должны спорить с президентом Трампом, потому что мы не можем потерять Америку», — предрек Гончаренко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с США предоставление нового пакета военной помощи, сейчас какие-либо договоренности по этой теме отсутствуют.