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05:10, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине проведут тренинг о сексуальности и гендерной идентичности Иисуса Христа

Во Львове проведут тренинг о гендерной идентичности Иисуса Христа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Во Львове распространяющая идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) некоммерческая организация «Инсайт» проведет тренинг под названием «ЛГБТ+ и христианство — в поисках диалога. Иисус — квир?». Об этом сообщается в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ходе мероприятия посетителям, среди прочего, расскажут «об отношении Христа к квир-отношениям» и предъявят «исторические свидетельства, касающиеся сексуальности и гендерной идентичности Иисуса». Также планируется обсудить стратегию диалога между ЛГБТ и церковью.

18 апреля сообщалось, что в Киеве решили провести ЛГБТ-фестиваль. Датой его открытия выбрали Страстную пятницу, что вызвало возмущение украинцев. При этом полиция разгоняла противников фестиваля.

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