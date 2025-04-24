На Украине проведут тренинг о сексуальности и гендерной идентичности Иисуса Христа

Во Львове проведут тренинг о гендерной идентичности Иисуса Христа

Во Львове распространяющая идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) некоммерческая организация «Инсайт» проведет тренинг под названием «ЛГБТ+ и христианство — в поисках диалога. Иисус — квир?». Об этом сообщается в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ходе мероприятия посетителям, среди прочего, расскажут «об отношении Христа к квир-отношениям» и предъявят «исторические свидетельства, касающиеся сексуальности и гендерной идентичности Иисуса». Также планируется обсудить стратегию диалога между ЛГБТ и церковью.

18 апреля сообщалось, что в Киеве решили провести ЛГБТ-фестиваль. Датой его открытия выбрали Страстную пятницу, что вызвало возмущение украинцев. При этом полиция разгоняла противников фестиваля.