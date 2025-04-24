На Украине рассказали о коррупционной схеме командиров ВСУ

Нардеп Скороход: Некоторые командиры ВСУ выбивают с бойцов деньги

Депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала о командирах ВСУ, которые выбивают с бойцов деньги. Ее слова передает «Страна.ua».

«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают», — заявила парламентарий.

Суть коррупционной схемы сводилась к покупке недвижимости на родственников военных. Она также отметила, что популярным приобретением некоторых командиров является автомобильная заправочная станция (АЗС): «Это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге».

Ранее главный инспектор департамента земельных ресурсов киевской администрации попытался продать земельный участок за 15 тысяч долларов. Он хотел получить взятку за сокрытие грубых нарушений со стороны коммерческой фирмы.