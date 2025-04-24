Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о коррупционной схеме командиров ВСУ

Нардеп Скороход: Некоторые командиры ВСУ выбивают с бойцов деньги
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала о командирах ВСУ, которые выбивают с бойцов деньги. Ее слова передает «Страна.ua».

«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают», — заявила парламентарий.

Суть коррупционной схемы сводилась к покупке недвижимости на родственников военных. Она также отметила, что популярным приобретением некоторых командиров является автомобильная заправочная станция (АЗС): «Это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге».

Ранее главный инспектор департамента земельных ресурсов киевской администрации попытался продать земельный участок за 15 тысяч долларов. Он хотел получить взятку за сокрытие грубых нарушений со стороны коммерческой фирмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости