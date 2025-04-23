Чиновник киевской администрации попытался продать землю за 15 тысяч долларов

Главного инспектора КГГА Лысенко задержали за земельную коррупцию

Главного инспектора департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) Артема Лысенко задержали за попытку получить взятку в размере 15 тысяч долларов. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

По информации следствия, представитель директора коммерческой фирмы обратился к чиновнику для того, чтобы продлить срок аренды земельного участка площадью порядка 1200 квадратных метров. Сообщается, что во время проверки участка Лысенко обнаружил грубые нарушения.

«Чтобы "закрыть глаза" на нарушения и помочь с продлением договора аренды, чиновник требовал от представителя фирмы 15 тысяч долларов», — сообщается в публикации.

Чиновнику предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали проверять людей по спискам заплативших взятку. Политолог Сергей Гайдай рассказал, что во время своего визита на Украину он узнал о существовании расценок для уклонистов.