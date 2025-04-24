На Украине вспомнили старое заявление Зеленского о территориях

«Страна.ua»: Зеленский в 2018 году заявлял, что жизни людей важнее территорий

Президент Украины Владимир Зеленский перед вступлением в должность заявлял, что жизни людей важнее территорий. Об этом напоминает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Издание опубликовало фрагмент интервью политика украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) в декабре 2018 года, во время которого Зеленский выражал готовность договариваться «хоть с чертом лысом» ради сохранения жизней.

«Я очень либерален, я считаю, что все эти куски земли — это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель — сохраним людей. Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я убираю», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России. По его словам, подобная мера выходит за рамки украинской Конституции.