В Кремле высказались о размещении контингента НАТО на Украине

Песков: ️Для России неприемлемо размещение воинского контингента НАТО на Украине

️Россия не приемлет возможное размещение воинского контингента НАТО на Украине, которое обсуждают страны-участницы «коалиции желающих». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас», — сказал представитель Кремля.

По его словам, идея западных союзников Украины несет в себе критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности.

Ранее Песков прокомментировал срыв переговоров по Украине в Лондоне. Он заявил, что планы по проведению встреч были изменены из-за проблем со сближением позиций их участников.