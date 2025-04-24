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12:55, 24 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали срыв переговоров по Украине в Лондоне

Песков: Переговоры по Украине в Лондоне изменились из-за позиций участников
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Планы по проведению переговоров по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, так как переговоров там не было, мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что США на встрече в Лондоне собирались представить мирный план по Украине, однако американский госсекретарь Марко Рубио отказался участвовать в переговорах из-за того, что Киев не собирался обсуждать предложения президента США Трампа по мирному соглашению.

До этого сообщалось, что мирный план США по Украине состоял из семи пунктов. Первые два пункта включали немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО, а четвертый и пятый включали в себя территориальные вопросы.

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