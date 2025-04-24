Назван способ приготовить шашлык без вреда для здоровья

Терапевт Чиркова: Здоровый шашлык из нежирного мяса маринуют в яблочном уксусе

Неправильно приготовленный шашлык может негативно влиять на здоровье, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Способ приготовить это блюдо без вреда она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, главная задача при приготовлении шашлыка — сделать его таким, чтобы он не перегружал и хорошо переваривался. «Советую для этого выбирать нежирное мясо, а лучше птицу или рыбу. Мариновать его надо в чем-то кислом, чтобы мясо частично ферментировалось и легче переваривалось», — отметила терапевт.

Для маринада Чиркова посоветовала использовать натуральный яблочный уксус, мелко нарезанные плоды киви, не очень свежий кефир и сухое красное вино. Для жарки следует использовать натуральные дрова, а не магазинный уголь, а для розжига — сухие веточки, добавила врач. Она также посоветовала дать дровам прогореть, разогнать дым и после этого готовить.

Врач объяснила, что шашлык должен запекаться от тепла, а не жариться на открытом огне и не коптиться. Если он пригорел, края стоит срезать, а гарниром к шашлыку подавать овощи и зелень, добавила она. Эти продукты позволят не переесть мяса и усилят перистальтику кишечника, констатировала Чиркова.

Ранее терапевт Андрей Тяжельников назвал допустимую дозу шашлыка. По его словам, без вреда для здоровья за раз можно съедать не более 150 граммов мяса.