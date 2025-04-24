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19:33, 24 апреля 2025Забота о себе

Названы самые трудноизлечимые виды рака

Эксперт Смирнова: Лечение колоректального рака остается тяжелым
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lenetstan / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды рака трудно лечить, несмотря на прогресс в создании препаратов, рассказала вице-президент фармакологической компании «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова. Самые трудноизлечимые разновидности онкологических заболеваний она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, пока не решена до конца проблема лечения колоректального рака. «Этого рака очень много в объеме заболеваемости, поэтому он создает большую проблему. Тяжелым остается пока лечение рака желудка, поджелудочной железы», — добавила Смирнова.

20 лет назад смертельным заболеванием считалась меланома, однако с появлением современных иммуноонкологических препаратов ситуация существенно поменялась и после лечения человек может прожить долго, отметила она. Излечиваться пациенты стали от рака молочной железы и рака простаты, совершены прорывы в лечении рака легкого, который тоже раньше был очень тяжелым диагнозом, говорит эксперт. «После постановки такого диагноза многие пациенты умирали в течение года. Это изменилось с приходом иммуноонкологической и таргетной терапии», — заключила Смирнова.

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