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13:29, 25 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач перечислил снижающие риск рака привычки

Онколог Пылев: Снизить риск рака помогут активный образ жизни и контроль веса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Способов защититься от рака на 100 процентов не существует, но снизить риск его развития вполне реально, утверждает онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Евроонко» Андрей Пылев. Помогающие минимизировать опасность привычки он перечислил «Ленте.ру».

Первый совет Пылева — отказаться от вредных привычек. По его словам, мощными провокаторами рака являются курение, злоупотребление алкоголем, пристрастие к вредной пище и загару.

По словам врача, в профилактике рака помогут максимально активный образ жизни и контроль веса. Также онколог напомнил россиянам о важности регулярной диспансеризации. Он подчеркнул, что привычка следить за состоянием здоровья поможет обнаружить рак на ранних стадиях. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов победить любые болезни, в том числе и рак, заключил Пылев.

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Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются вещества цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие благоприятную среду для роста опухолей.

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