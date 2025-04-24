Король Нидерландов Виллем-Александр призвал страну вооружиться до зубов

Нидерланды должны вооружиться до зубов для того, чтобы жить в мире и безопасности. К этому призвал король страны Виллем-Александр, сообщает Algemeen Dagblad.

По словам короля, Нидерланды «слишком уж считали само собой разумеющимся», что всегда будут и свобода, и мир. Он отметил, что украинский и другие конфликты доказали обратное.

«Нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности», — сказал монарх.

Виллем-Александр также уточнил, что для перевооружения Нидерландов необходимо перестроить оборонную промышленность.

Ранее спикер парламента Нидерландов и член крайне правой Партии свободы (PVV) Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить между странами Бельгию. Босма заявил, что Нидерланды хотят видеть Фландрию в составе королевства.