Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:29, 24 апреля 2025Мир

Одну страну НАТО призвали вооружиться до зубов ради мира

Король Нидерландов Виллем-Александр призвал страну вооружиться до зубов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

Нидерланды должны вооружиться до зубов для того, чтобы жить в мире и безопасности. К этому призвал король страны Виллем-Александр, сообщает Algemeen Dagblad.

По словам короля, Нидерланды «слишком уж считали само собой разумеющимся», что всегда будут и свобода, и мир. Он отметил, что украинский и другие конфликты доказали обратное.

«Нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности», — сказал монарх.

Виллем-Александр также уточнил, что для перевооружения Нидерландов необходимо перестроить оборонную промышленность.

Ранее спикер парламента Нидерландов и член крайне правой Партии свободы (PVV) Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить между странами Бельгию. Босма заявил, что Нидерланды хотят видеть Фландрию в составе королевства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Названы самые трудноизлечимые виды рака

    Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

    На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

    Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

    Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

    В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости