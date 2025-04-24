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16:33, 24 апреля 2025Мир

Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию

NRC: Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции раздел Бельгии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Мартин Босма

Мартин Босма. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спикер парламента Нидерландов и член крайне правой «Партии свободы» (PVV) Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить между странами Бельгию. Об этом в колонке для NRC пишет журналистка Петра де Конинг.

По ее словам, предложение прозвучало во время ужина, на котором присутствовали другие члены нидерландского парламента. Конниг привела слова спикера, заявившего в ходе встречи, что Нидерланды хотят видеть Фландрию в составе королевства. «Тогда Валлония, по словам Босмы, могла бы отойти Франции», — пишет Конинг.

Как отмечает телеканал Bnnvara, объединение Нидерландов и Фландрии, где большинство говорит на фламандском диалекте нидерландского языка, является частью идеи о «Великих Нидерландах». Ее, поясняет Bnnvara, поддерживают голландские правые и некоторые представители бельгийской партии «Фламандский интерес», которая долгие годы выступает за независимость региона.

В 2021 году о своей мечте отделить от королевства Фландрию и присоединить ее к Нидерландам рассказал бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вевер. Политик заявил, что никогда не отказывался от мечты встретить новый день «в едином доме — Нидерландах, северных и южных». Под южными Нидерландами бургомистр подразумевал Фландрию, которая граничит с королевством.

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