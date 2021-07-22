Бургомистр Антверпена рассказал о мечте присоединить часть Бельгии к Нидерландам

Бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вевер рассказал о своей мечте отделить от королевства Фландрию и присоединить ее к Нидерландам. Об этом сообщает ТАСС.

Барт Де Вевер сделал такое заявление в день национального праздника страны.

Политик сообщил в интервью телеканалу Kanaal Z, что никогда не отказывался от мечты встретить новый день «в едином доме — Нидерландах, северных и южных». Под южными Нидерландами бургомистр подразумевал Фландрию, которая граничит с Нидерландами.

Он отметил, что жители Бельгии пока не готовы к воссоединению, но, «возможно, оно произойдет послезавтра».

Фландрия находится на севере Бельгии, официальным языком здесь является нидерландский.

Де Вевер пришел в большую политику в 2001 году, основав радикальную партию «Новый фламандский альянс», которая сегодня выступает за автономию, а в перспективе и независимость Фландрии. Партия победила в регионе на последних парламентских выборах в 2019 году, но не смогла войти в правительство страны. Мэром Антверпена, уроженцем которого он сам является, де Вевер стал в январе 2013 года.