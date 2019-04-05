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Бельгия извинилась за колониальное прошлое

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принес извинения за нарушения прав детей, рожденных в смешанных парах в колониальный период. Об этом сообщает BBC.

Мишель попросил прощения за преступления против детей-метисов на территории современных государств Бурунди, Демократической республики Конго и Руанды. Их похищали, вывозили из страны и принудительно усыновляли в Бельгии. Некоторых детей селили в католические приходы и похожие учреждения.

Глава парламента отметил, что в Бельгии к этим детям относились как к угрозе своей колониальной системе и нарушали их основные права. Он добавил, что многие из них были разлучены с своими родителями, братьями и сестрами, однако помогли бельгийскому обществу стать «более открытым и толерантным».

Премьер также извинился перед «африканскими матерями, у которых похитили детей». Многие пострадавшие впоследствии не смогли получить доступ к свидетельствам о рождении и установить своих родителей.

Считается, что пострадали больше 20 тысяч человек, рожденных в 1940-1950 годах. Некоторые из них так и не стали бельгийскими гражданами.

В марте Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения ООН обратилась к Бельгии с просьбой принести извинения за зверства, совершенные в ее колониальную эпоху.

Бельгийское Конго существовало на территории современной Демократической Республики Конго в 1908-1960 годах. В 1925 году в состав страны вошли территории Руанды-Урунди (современная Руанда и Бурунди). В 1960 году колония стала независимым государством — Республикой Конго. В прошлом Бельгия проводила жестокую политику по отношению к ее колониями. Приблизительно 10-15 миллионов африканцев были убиты во время существования бельгийского Конго.

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