Канада извинилась за отправку сотен евреев на верную смерть

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил прощения за то, что в 1939 году страна отказалась принять судно с евреями, бежавшими от преследования в Германии. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы просим прощения у матерей и отцов детей, которых мы не спасли, у дочерей и сыновей, родителей которых мы не спасли», — сказал он, выступая в парламенте 7 ноября. «Мы не спасли их, хотя могли это сделать. Мы отчасти виноваты в том, что многие из них попали в такие места, как Освенцим, Треблинка и Бельзек (нацистские концлагеря — прим. «Ленты.ру»). За это мы просим прощения», — продолжил Трюдо.

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В июне 1939 года к берегам Канады подошел лайнер «Сент-Луис», на котором евреи пытались бежать от нацистского преследования. До этого судно отказались принять на Кубе, в Аргентине, Уругвае, Парагвае, Панаме и в Соединенных Штатах. Неудачные попытки мигрантов попасть в эти страны получили название «Плавание обреченных». В итоге около тысячи находившихся на борту беженцев были вынуждены вернуться в Европу. Некоторым удалось спастись, получив визы в Великобританию, Нидерланды, Бельгию и Францию. Однако вместе с тем, как фашистская Германия расширяла свои границы, около 250 человек были пойманы и убиты, либо отправлены в концлагеря.

С тех пор как Трюдо стал премьером в 2015 году, Канада все чаще стала приносить извинения за то, что делала в прошлом. Таким образом страна хочет искупить вину за колониальную эпоху и расистское прошлое, особенно это касается отношений с аборигенами-индейцами. Как отмечает The New York Times, некоторые канадцы относятся к извинениям снисходительно, для других такое раскаяние — повод гордиться страной.

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