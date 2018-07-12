Канадский премьер польстился на жену бельгийского коллеги

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проигнорировал своего бельгийского коллегу Шарля Мишеля, чтобы поцеловать в щеку его гражданскую супругу Амели Дербаудренгьен. Это произошло, когда глава правительства прибыл на ужин лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, 11 июня, сообщает RT. Видео размещено на Ruptly.

На кадрах видно, что Трюдо идет пожать руку Мишелю, однако затем бросается к его спутнице. Они приветствуют друг другу поцелуями в щечку, а глава правительства Бельгии при этом смеется. Затем он и Трюдо также по-дружески обнялись.

В сети некоторые пользователи назвали произошедшее отвратительным и отметили, что поступок канадца очень груб по отношению к премьеру принимающей саммит страны. Другие же защитили Трюдо, указав, что это явно было шуткой. Юзеры также сошлись во мнении, что оба премьер-министра имеют хорошее чувство юмора.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.

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