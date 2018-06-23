Канадский премьер пострадал из-за солнечных очков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил штраф в 100 долларов из-за того, что он не задекларировал двое солнцезащитных очков, подаренных ему премьером одной из провинций страны. Об этом сообщает CBC.

Так, наблюдательный орган по этике выписал штраф за нарушение закона о конфликте интересов. Пресс-секретарь Трюдо в электронном письме на запрос издания ответила, что глава правительства не задекларировал очки из-за административной ошибки.

По местным законам, премьер должен в течение 30 дней сообщать о полученных подарках, стоимость которых превышает 200 долларов. Однако Трюдо не сообщил властям о двух солнцезащитных очках в кожаных футлярах, которые ему подарил Уэйд Маклауклан. Сообщается, что они стоят от 300 до 500 долларов.

По сведениям издания, премьер уже погасил штраф.

12 июня пользователи сети обратили внимание на «сползающие» брови Трюдо. Они провели настоящее расследование в Twitter. Юзеры заметили, что во время пресс-конференции Трюдо в ходе саммита «Большой семерки» в Квебеке у политика слегка отклеилась левая бровь.

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