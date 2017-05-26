Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе похвастался покупкой — розовыми носками с логотипом альянса. Канцлер Германии Ангела Меркель разместила фотографию этого момента на своей страничке в Instagram.

😉Flotte Socke, Justin Trudeau! Kanadas Premierminister bekennt beim #NATO-Treffen in Brüssel Farbe. #zwischenzeit --- Cool socks, @justinpjtrudeau! The Canadian Prime Minister proudly presents his new purchase at the NATO meeting in Brussels. A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on May 25, 2017 at 10:54am PDT

«Клевые носки», — говорится в подписи к кадру. Где глава канадского правительства приобрел обновку, не уточняется.

На фото, сделанном во время беседы Трюдо с британской коллегой Терезой Мэй, выложенном в его Instagram, видны светло-голубые носки канадского премьера.

Судя по кадрам со встречи с министром обороны страны Харджитом Саджаном, тогда Трюдо надел полосатые носки.

Touching base with @HarjitSajjan today on the Hill - thanks for the meeting. 🇨🇦 Je fais le point avec Harjit Sajjan aujourd’hui sur la Colline – merci pour la rencontre. A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on Oct 18, 2016 at 12:15pm PDT

Летом 2016 года интернет-пользователи обратили внимание на порванный носок президента Украины Петра Порошенко. Дырка стала видна, когда глава государства, преклонив колени, возлагал цветы к памятнику жертвам Волынской резни.