Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО

😉Flotte Socke, Justin Trudeau! Kanadas Premierminister bekennt beim #NATO-Treffen in Brüssel Farbe. #zwischenzeit --- Cool socks, @justinpjtrudeau! The Canadian Prime Minister proudly presents his new purchase at the NATO meeting in Brussels.

