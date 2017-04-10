Билл Клинтон подарил Бушу-старшему веселые носки

Бывший президент США Билл Клинтон посетил другого экс-президента Джорджа Буша-старшего в городе Хьюстон (штат Техас) и вручил ему носки. Об этом пишет New York Daily News.

Подарок Клинтона для 92-летнего пенсионера был украшен изображениями различных животных. По информации издания, Буш-старший регулярно носит необычные носки, в том числе с логотипом Супермена.

«Мы поболтали о детях, внуках, былых временах и будущем. И носках», — написал Клинтон в Twitter. Он также опубликовал снимок вместе с Бушем и шутливым подарком.

Буш-старший, самый пожилой из ныне живущих экс-президентов США, страдает от болезни Паркинсона и передвигается в специальном кресле. В январе стало известно, что его госпитализировали в целях предосторожности из-за одышки. В 2015 году он упал и повредил шею, после чего провел неделю в больнице. В 2014-м он был госпитализирован дважды, в том числе на семь недель из-за пневмонии.