Буша-старшего госпитализировали в Техасе

Бывший президент США Джордж Буш-старший доставлен в больницу в Хьюстоне (Техас). Об этом сообщил представитель 41-го главы американской администрации, отмечает телестанция KHOU в среду, 18 января.

По словам собеседника канала, 92-летний Буш находится в стабильном состоянии. Причина его госпитализации пока не ясна. Ожидается, что он покинет медицинское учреждение через пару дней.

В 2015 году Буш-старший, самый пожилой из ныне живущих бывших президентов США, провел неделю в больнице штата Мэн после того, как упал и повредил шею. В 2014-м, напоминает The Sun, он был госпитализирован дважды: один раз на семь недель из-за пневмонии.

Джордж Герберт Уокер Буш занимал пост главы государства 1989-1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане, член Республиканской партии. Он также работал в Конгрессе и занимал должность директора Центральной разведки. В браке с Барбарой Пирс (поженились в 1945-м), у них шестеро детей. Один из них — Джордж — стал 43-м президентом Соединенных Штатов, другой — Джеб — был губернатором Флориды.

Буш-старший живет в Хьюстоне.