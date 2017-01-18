Причиной госпитализации Буша-старшего стала одышка

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас) из-за одышки. Об этом сообщает в среду, 18 января, NBC News.

По информации телеканала, это было сделано в целях предосторожности, сейчас он отдыхает. «Он в порядке и чувствует себя очень хорошо», — сообщила местным СМИ представитель бывшего президента Джин Бекер (Jean Becker).

Как ожидается, 92-летний Буш сможет вернуться домой через несколько дней. О его госпитализации стало известно ранее в среду, однако причина не сообщалась. Бывший президент страдает от болезни Паркинсона и передвигается в специальном кресле.

В 2015 году Буш-старший, самый пожилой из ныне живущих экс-президентов США, упал и повредил шею, после чего провел неделю в больнице. В 2014-м он был госпитализирован дважды, в том числе на семь недель из-за пневмонии.

Джордж Герберт Уокер Буш — член Республиканской партии и 41-й глава американской администрации. Он занимал пост главы государства 1989-1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Он также работал в Конгрессе и занимал должность директора Центральной разведки.

В браке с Барбарой Пирс (поженились в 1945-м), у них шестеро детей. Один из них — Джордж — стал 43-м президентом Соединенных Штатов, другой — Джеб — был губернатором Флориды.