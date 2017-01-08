Бывший президент Ирана Рафсанджани умер в больнице

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался. Об этом сообщает новостное агентство FARS.

Политик умер в тегеранской больнице, куда его доставили после сердечного приступа, перенесенного днем 8 января.

Рафсанджани родился в 1934 году. До Исламской революции пять раз отсидел в тюрьме за антиправительственную деятельность, после нее вошел в состав переходного кабинета министров. В августе 1989 года был избран президентом и пробыл на этом посту два срока, до 1997 года. С 2005-го возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.