В Бельгии перевернулся уходивший от погони минивэн с нелегальными мигрантами

В окрестностях бельгийской столицы Брюсселя перевернулся уходивший от полицейской погони микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов. Об этом сообщает BFMTV.

В результате аварии пострадали 14 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 4 апреля около 3:00 по местному времени (5:00 мск). Сотрудники дорожной полиции обратили внимание на минивэн, двигавшийся по встречной полосе. Стражи порядка попытались остановить нарушителя, однако водитель на требования сотрудников не реагировал и постарался скрыться.

Полицейские начали преследование, в ходе которого нарушитель несколько раз пытался протаранить машину полицейских. В результате погони шофер микроавтобуса не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП минивэн перевернулся. Из машины полицейские вытащили всех пассажиров. Как выяснилось, они находились на территории Бельгии незаконно.