Задержанному в Антверпене злоумышленнику предъявлены обвинения в терроризме

Задержанному в бельгийском городе Антверпен французу тунисского происхождения предъявлены обвинения в подготовке теракта, покушении на убийство нескольких лиц, а также незаконном хранении оружия. Об этом сообщает Dh.be со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

23 марта полицейские Антверпена обратили внимание на машину, которая на большой скорости, нарушая правила движения и опасно маневрируя, двигалась по одной из оживленных улиц города.

Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен на одной из городских парковок. При осмотре в нем были найдены оружие и горючая жидкость.

Позже полицейским удалось задержать водителя, им оказался 39-летний Мохаммед А. Телеканал RTL утверждает, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, и что совершение теракта в его планы не входило.

Кроме того, сообщается, что злоумышленник не попадал в поле зрения французских правоохранительных органов в качестве подозреваемого в причастности к терроризму.

Власти Нидерландов 17 марта вручили мужчине предписание покинуть страну, куда он приехал для покупки наркотиков. Спустя пять дней, находясь уже в Антверпене, Мохаммед А. был задержан полицейскими за попытку ограбления: злоумышленник вырвал сумочку у женщины. Стражи порядка отпустили его, также вручив предписание покинуть территорию королевства.