В Антверпене предотвращена попытка теракта

В бельгийском городе Антверпен предотвращена попытка теракта. Об этом сообщает DH.be.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить автомобиль с французскими номерами, внутри обнаружена взрывчатка и оружие.

Машина привлекла внимание патрульных, проскочив на красный свет на одном из перекрестков. Транспортное средство позже было обнаружено на одной из автостоянок. Паркинг оцеплен сотрудниками полиции, на месте работают взрывотехники.

Как сообщил начальник местной полиции Серж Мюйтер (Serge Muyters), после непродолжительной погони водитель был задержан в центре города. Он является выходцем из Северной Африки, его имя не называется.

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9 марта в бельгийском городе Вевельгем (западная Фландрия) была задержана 24-летняя женщина, подозреваемая в пособничестве террористам. «Агентурные данные говорят о том, что эта женщина была готова предоставить помощь людям, которые планировали совершить теракт в одной из европейских стран», — заявили в прокуратуре королевства.

25 января в Брюсселе были задержаны несколько вероятных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Рейды и обыски проводились по восьми адресам в различных районах столицы королевства — Маленбек, Шаербек, Андерлехт и Лакен. По данным спецслужб, задержанные могли вернуться из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГ.